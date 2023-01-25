«Не трогай меня!»: Саша Черно и Ваня Барзиков устроили потасовку в эфире ток-шоу «Дом-2»

Участники «Дома-2», супруги Саша Черно и Иосиф Оганесян, на глазах у публики пытались договориться, как будут выстраивать отношения в своей разрушающейся семье. Иосиф Оганесян во время ток-шоу выдвинул свои требования к супруге.

«Уж, прости, моя дорогая, будут моменты, когда придется договариваться, пойдешь ли ты куда-то или нет», — объявил Иосиф Оганесян.

Саша Черно против такого подхода взбунтовалась. Нежелание мужа прислушиваться к ней стало причиной грандиозного скандала в семье.