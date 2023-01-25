Брови-ниточки, острый подбородок: Ольга Бузова показала, как выглядела в студенческие годы, поразив всех

На этот раз Ольга с размахом отметила свое 37-летие. Поклонники стали обсуждать ее пополневшую фигуру, а некоторые считают, что и лицо телеведущей изменилось. А 25 января она выложила кадр, сделанный в студенческие годы.

На нем Бузова предстала без макияжа. Тогда она носила очень светлые волосы, а ее брови были тонкие, как ниточки. Нависшее веко и острый подбородок бросились в глаза пользователям Сети.

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