Брови-ниточки, острый подбородок: Ольга Бузова показала, как выглядела в студенческие годы, поразив всех

Ольга Бузова является популярной телеведущей. После ухода из «Дома-2» она стала вести новые проекты. Артистка также дает концерты и не пропускает светских раутов. Она старается всегда быть в центре внимания. Звезда ходит к косметологу и занимается спортом. Однако в последнее время поклонники замечают, что выглядит звезда не так свежо, как раньше.
На этот раз Ольга с размахом отметила свое 37-летие. Поклонники стали обсуждать ее пополневшую фигуру, а некоторые считают, что и лицо телеведущей изменилось. А 25 января она выложила кадр, сделанный в студенческие годы.
На нем Бузова предстала без макияжа. Тогда она носила очень светлые волосы, а ее брови были тонкие, как ниточки. Нависшее веко и острый подбородок бросились в глаза пользователям Сети.
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Ольга Бузова в студенчестве. Фото: соцсети звезды
«Ловите мою фоточку с 2-го или 3 курса СПБГУ. Учиться — это здорово! Я искренне скучаю по этому времени, хотя и продолжаю каждый день осваивать что-то новое», — написала звезда.
Примечательно, что поклонники решили, что Ольга совсем не похожа на себя прежнюю.
«Какая красивая девочка, совсем не похожа на вас сейчас», «Так естественно выглядела», «Вот раньше скулы были красивые, а что стало потом?», «Обалдеть, она здесь на себя не похожа», «До всех ваших преображений была хороша», — стали писать в Сети.
Ольга Бузова, 2023 год. Фото: соцсети звезды