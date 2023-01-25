Отец забрал к себе: дочь покойной Юлии Началовой засняли счастливо улыбающейся в компании папы и мачехи

Дочь покойной певицы Юлии Началовой — Вера Алдонина — после смерти мамы живет с ее родителями — бабушкой и дедушкой. Но 16-летняя наследница Юлии Началовой много времени проводит с папой Евгением Алдониным, его женой Ольгой и их детьми.

В минувшие выходные, например, дружное семейство отдохнуло в загородном отеле, выбравшись туда по случаю дня рождения Евгения Алдонина. Экс-футболисту исполнилось 45 лет.

Молодая жена Евгения Алдонина, Ольга, поделилась в микроблоге кадрами, на которых запечатлена их семья, включая Веру Алдонину. Дочь Юлии Началовой прекрасно чувствует себя в обществе мачехи, папы и брата с сестрой. На всех кадрах она выглядит счастливой.

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