Стали известны жуткие подробности гибели экс-участницы «Дома-2» Насти Кочервей

Следователи из Санкт-Петербурга, занимающиеся расследованием гибели экс-участницы «Дома-2» Насти Кочервей, предали огласке некоторые факты.
В частности, стало известно, что, обнаруженная мертвой в воде Дудергофского канала, Анастасия Кочервей попала туда еще живой. А незадолго до смерти Настя Кочервей принимала запрещенные препараты.
Теперь следователям необходимо выяснить, была ли смерть Анастасии Кочервей насильственной или же блондинка утонула сама.
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Напомним, тело Анастасии Кочервей было обнаружено в августе прошлого года в Дудергофском канале Санкт-Петербурга. По некоторым данным, блондинка занималась эскортом и принимала запрещенные препараты.
Известно, что погибшую Анастасию Кочервей кремировали, а прах отправили на родину — в Армавир.
По материалам «Фонтанка. ру»