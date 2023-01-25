В Вене отменили концерт пианиста Дениса Мацуева: заменили музыкантом из Франции

В столице Австрии Вене отменили выступление пианиста из России Дениса Мацуева. Концерт известного на весь мир музыканта был запланирован на 16 февраля. Ожидалось, что Денис Мацуев исполнит на нем произведения Сергея Рахманинова.

Но венский концертный зал Konzerthaus принял решение не выпускать российского пианиста на свою сцену.

Руководство площадки сообщило, что не будет предоставлять свою сцену артистам, которые так или иначе заявляли о своей поддержке российских властей. По некоторым данным, вместо Дениса Мацуева радовать венскую публику 16 февраля будет пианист из Франции, но тоже с русской фамилией, — Александр Канторов.

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