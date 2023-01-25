Новый сюжет ситкома «Папины дочки»: Веник станет отцом-одиночкой, который растит четырех детей

В Москве во всю идут съемки продолжения ситкома «Папины дочки», проект уже получил свое название «Папины дочки. Новые». К своим ролям вернулись Елизавета Арзамасова (Галина Сергеевна) и Мирослава Карпович (Маша Васнецова). А что новенького приготовили для зрителей сценаристы?

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На первом плане история Веника, мужа Даши (ее помнят по образу девушки-гота, - Прим. ред.). Одна из дочек психотерапевта Сергея Васнецова успела выйти замуж и даже родить. Все это показали еще в «старых» сериях «Папиных дочек». Так вот по сюжету Дарья оставила своего Веника и в придачу четырех детей. Вот такие папины дочки на новый лад.

От задумки сценаристов Филипп Бледный (он же Веник) в полном восторге. Играть отца сразу четырех дочерей ему еще не приходилось.