«Вложено много, а никому не надо»: Алла Пугачева никогда не сможет избавиться от замка в деревне Грязь

В Сети уже не раз появлялась информация о том, что певица Алла Пугачева, год назад покинувшая Россию, пытается продать замок в деревне Грязь. Однако время идет, а подмосковная недвижимость Аллы Борисовны продолжает пустовать. За замком в отсутствие старых хозяев и в ожидании новых присматривают помощники. Пугачева каждый месяц вынуждена выкладывать круглую сумму на содержание замка и зарплату следящим за порядком в нем людям.

Блогер Лена Миро считает, что замок Алла Пугачева продать никогда не сможет. И дело не в его цене. Особняк, мягко говоря, сильно на любителя.

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