«На рынке есть куча других вариантов»: Собчак популярно объяснили, почему она не продаст свой особняк за 400 миллионов

Не успела светская львица и журналистка Ксения Собчак похвастаться особняком и роскошным ремонтом в нем, как по Сети поползли слухи, что она намерена его продать за 400 миллионов рублей.

Ксения Собчак опровергла домыслы, заявив, к тому же, что ее недвижимость стоит дороже. Пыл журналистки охладила блогер Лена Миро. Она заявила, что если Ксения Собчак хочет продать дом дороже 400 миллионов рублей, то это не значит, что его купят за эти деньги.

В своем «Живом Журнале» Лена Миро объяснила, почему особняк Собчак — неликвидная вещь.

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