«На рынке есть куча других вариантов»: Собчак популярно объяснили, почему она не продаст свой особняк за 400 миллионов

Не успела светская львица и журналистка Ксения Собчак похвастаться особняком и роскошным ремонтом в нем, как по Сети поползли слухи, что она намерена его продать за 400 миллионов рублей.
Ксения Собчак опровергла домыслы, заявив, к тому же, что ее недвижимость стоит дороже. Пыл журналистки охладила блогер Лена Миро. Она заявила, что если Ксения Собчак хочет продать дом дороже 400 миллионов рублей, то это не значит, что его купят за эти деньги.
В своем «Живом Журнале» Лена Миро объяснила, почему особняк Собчак — неликвидная вещь.
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«Во-первых, человеку должно понравиться это, что само по себе довольно проблематично в нынешних условиях, когда у людей уже есть насмотренность. Во-вторых, у него еще должны быть деньги — хотя бы стоимость земли. В-третьих, учитывая нынешнюю ситуацию на рынке недвижимости, у него есть куча других вариантов. Так что, Собчак, все твои размышления о том, что дом стоит дороже — это тебе так хочется думать. В реальности ты его просто не продашь. И, конечно, ты этот дом не продаешь. И не продашь, я думаю», — написала Лена Миро.