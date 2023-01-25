Феноменально постройневшая Ирина Пегова в тугих лосинах сразила фигурой: заставила всех ахнуть

Ирина Пегова большую часть жизни играет в кино и театре. Многие зрители ее любят за работу в картине «Акушерка». Несколько лет назад она также приняла участие в шоу «Ледниковый период», где проявила свою пластичность, а потом звезда решила похудеть. В прошлом году она не раз появлялась на публике в смелых образах.
Новогодние праздники Ирина, по всей видимости, провела с родными. Она практически не вела соцсети. Однако 25 января артистка вышла на связь. Она решила поделиться кадрами с репетиции в театре. Блондинка предстала в тугих лосинах и лонгсливе. Она подчеркнула свои постройневшие формы. Пегова заметно уменьшилась в объемах.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит 44-летняя актриса. Многие осыпали ее комплиментами.
«Вот это фигурка», «Просто богиня», «Ирина, куда делись все ваши прелести?», «Ох, какая стройняшка», «Я и не сразу узнала вас», «Просто грациозная лань», «Вы все праздники не ели? Это как?» — стали писать в Сети.