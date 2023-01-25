Феноменально постройневшая Ирина Пегова в тугих лосинах сразила фигурой: заставила всех ахнуть

Новогодние праздники Ирина, по всей видимости, провела с родными. Она практически не вела соцсети. Однако 25 января артистка вышла на связь. Она решила поделиться кадрами с репетиции в театре. Блондинка предстала в тугих лосинах и лонгсливе. Она подчеркнула свои постройневшие формы. Пегова заметно уменьшилась в объемах.

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