Роскачество проверит Чебурашек вслед за Хагги Вагги

После того, как новый фильм «Чебурашка» взорвал отечественный прокат, на прилавках и маркетплейсах стали активно появляться игрушки, изображающие ушастого зверька. И многие из них вызвали жалобы родителей на неприятный запах и низкое качество материалов.

Поэтому Роскачество запланировало провести оперативную проверку Чебурашек. Такую же, какой раньше подверглись популярные игрушки Хагги Вагги. Есть опасения, что и тех, и других делают на одних и тех же китайских фабриках.

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