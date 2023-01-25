Роскачество проверит Чебурашек вслед за Хагги Вагги

После того, как новый фильм «Чебурашка» взорвал отечественный прокат, на прилавках и маркетплейсах стали активно появляться игрушки, изображающие ушастого зверька. И многие из них вызвали жалобы родителей на неприятный запах и низкое качество материалов.
Поэтому Роскачество запланировало провести оперативную проверку Чебурашек. Такую же, какой раньше подверглись популярные игрушки Хагги Вагги. Есть опасения, что и тех, и других делают на одних и тех же китайских фабриках.
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«Лабораторные испытания игрушек «Чебурашка» включат обширный перечень показателей безопасности, в том числе выделение вредных химических веществ, токсичность, раздражающее действие, различные микробиологические показатели», — цитирует ТАСС замруководителя Роскачества Елену Саратцеву.
«Также Роскачество оценит игрушки на прочность, устойчивость окраски, а также проверит наличие сертификатов соответствия. Закупка Чебурашек пройдет как на маркетплейсах, так и в офлайн-каналах, включая супермаркеты, специализированные магазины для детей и небольшие точки продаж».