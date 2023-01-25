«От фотошопа окно поплыло»: Бузова на встрече с отцом предстала с новой прической, удивив фанатов

Ольга Бузова больше 18 лет работает на телевидении. Она привыкла к тому, что всегда находится в центре внимания. Артистка не скрывает, что порой прибегает к помощи стилистов. Она поправилась, но умело скрывает изъяны фигуры. Накануне звезда решила отправиться в ресторан. Она решила продолжить отмечать свое 37-летие.
Ольга решила преобразиться. Она отправилась в салон красоты, где ее покрасили и подстригли. Телеведущая нарядилась в черное мини-платье. Она дополнила образ чулками. Артистка побывала в ресторане, куда приехал ее папа Игорь Дмитриевич. Она сделала с ним совместное фото. Поклонники сразу заметили признаки фотошопа.
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Ольга Бузова с отцом. Фото: соцсети звезды
«Папуля! Папа напомнил мне сегодня, что в год я уже разговаривала, а в полтора читала сказки, в 3 начала учить английский. Я молчу о том, что в 5 лет я пошла в школу. Понимаете, о чем я?» — написала Ольга.
Поклонники подняли артистку на смех. Одни не могли поверить ее словам, другие обсуждали внешность звезды. «Очевидно, пошел обратный эффект», «А в два года писала книги», «Английский не прижился», «А что с лицом? Скулы стали широкими», «От фотошопа окно поплыло», «Лицо пошло вширь», «А что тут фотошопила?» — стали писать подписчики.