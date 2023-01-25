«От фотошопа окно поплыло»: Бузова на встрече с отцом предстала с новой прической, удивив фанатов

Ольга решила преобразиться. Она отправилась в салон красоты, где ее покрасили и подстригли. Телеведущая нарядилась в черное мини-платье. Она дополнила образ чулками. Артистка побывала в ресторане, куда приехал ее папа Игорь Дмитриевич. Она сделала с ним совместное фото. Поклонники сразу заметили признаки фотошопа.

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