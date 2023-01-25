Почему на самом деле Диана скрывала от Чарльза рождение Гарри

Дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл рассказал, что Чарльз изначально не хотел, чтобы рождался Гарри. Королевич, по его словам, ждал девочку после Уильяма.

Диана даже скрывала от мужа этот факт, когда ходила беременной. Сама она знала пол, так как уже сделала УЗИ.

Принцесса утверждала, что когда Гарри родился, у Чарльза вырвалось:

«О Боже, это мальчик». Он решил сгладить замечание шуткой и заметил: «У него даже рыжие волосы!»

Диане тогда было это крайне неприятно.

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