И тут Камилла! Как Чарльз обидел Диану после рождения принца Гарри

Принцесса Диана родила младшего сына Гарри через три года после свадьбы с Чарльзом. Королевские эксперты уверяют, что после этого их брак и дал трещину.

Ходили слухи, будто Чарльз заявил Диане, когда та родила ему второго сына, что теперь «его работа выполнена». Тогда ее очень обидело это заявление.

«Она спросила: «Ты доволен?» [Чарльз] сказал: «Я в восторге. Теперь у меня есть наследник и запасной [принц]», — говорит бывший дворецкий принцессы Пол Баррелл. — Она ответила: «Это очень странная реакция. Куда ты нарядился?» Он сказал: «Моя работа выполнена. Я иду в театр с Камиллой».

Диана, по его словам, после этого расплакалась.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».