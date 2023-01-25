Каким парфюмом Анджелина Джоли свела Брэда Питта с ума: пошел за ней, как под гипнозом

Анджелина Джоли отличается не только привлекательной и необычной внешностью, но и неординарным характером, а также взглядами на жизнь.

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Да что там говорить, актриса даже духи для повседневности выбрала себе необычные. Речь идет об аромате Black Bvlgari, это мужской парфюм с восточно-древесными нотками. Говорят, что на эти духи в том числе повелся и Брэд Питт, который пошел за ними, как бык на красную тряпку.

Впрочем, парфюмеры уверены, что сегодня нет особых различий между мужскими и женскими ароматами, можно брызгаться тем, что просто больше нравится.

Источник: fontanka.ru.