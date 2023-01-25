Клава Кока разместила свои груди-яблочки на столе и удивила эффектом: сочность юной плоти завораживает

Клава Кока поделилась с публикой зазывными кадрами, сделанными в Мексике. Певица примерила топ с декольте, в котором явно была видна сочная грудь блондинки.

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Звезда уселась за столом в уютном кафе и уложила свой бюст на столешницу, немало впечатлив публику.

Клава Кока подурачилась на камеру, но все-таки фолловеры прежде всего устремили свои взгляды на ее формы, которые оказались впечатляющими и привлекательными.