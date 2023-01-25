Кина не будет: Мадонна отменила свой биографический фильм из-за мирового турне

Фанаты важнее самолюбования. На днях певица Мадонна объявила, что собирается отправиться в мировое турне, 12-е по счету. Билеты на ее запланированные концерты в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и других городах были распроданы за считанные минуты. Это большая радость для поклонников 64-летней артистки, но есть и повод расстроиться.

Из-за гастролей певица забросила съемки своего биографического фильма, который активно продвигала с 2020 года. Как сообщили изданию Variety сразу несколько источников, проект, который собиралась снимать сама поп-королева, больше не находится в разработке киностудии Universal Pictures.

Инсайдеры, знакомые с Мадонной, говорят, что теперь ее единственная цель - это провести турне. Она по-прежнему намерена снять фильм о своей жизни, но когда-нибудь потом. Ее тур запланирован на лето и осень, так что освободится артистка не раньше следующей зимы.