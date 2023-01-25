Кина не будет: Мадонна отменила свой биографический фильм из-за мирового турне

Фанаты важнее самолюбования. На днях певица Мадонна объявила, что собирается отправиться в мировое турне, 12-е по счету. Билеты на ее запланированные концерты в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и других городах были распроданы за считанные минуты. Это большая радость для поклонников 64-летней артистки, но есть и повод расстроиться.
Из-за гастролей певица забросила съемки своего биографического фильма, который активно продвигала с 2020 года. Как сообщили изданию Variety сразу несколько источников, проект, который собиралась снимать сама поп-королева, больше не находится в разработке киностудии Universal Pictures.
Инсайдеры, знакомые с Мадонной, говорят, что теперь ее единственная цель - это провести турне. Она по-прежнему намерена снять фильм о своей жизни, но когда-нибудь потом. Ее тур запланирован на лето и осень, так что освободится артистка не раньше следующей зимы.
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Известно, что певица работала над двумя набросками сценария, написанными разными авторами. Параллельно шел придирчивый кастинг на главную роль. В июне 2022-го стало известно, что молодую Мадонну сыграет актриса Джулия Гарнер, для нее это мог быть настоящий звездный час. Не каждому актеру удается сыграть икону музыки под руководством самой иконы. Но пока что проект байопика остается на длительной паузе.