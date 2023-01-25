«Вас не любят, меня — да!»: Нетребко снова поиздевалась над россиянами

Оперная певица Анна Нетребко в прошлом году скандально уехала из России. На фоне сложных мировых событий артистка жестко высказалась о своей родине ради того, чтобы у нее были концерты в Европе.

Поклонники певицы не ожидали такого удара. Ей часто пишут в соцсетях разочарованные фанаты. Но Нетребко реагирует на это крайне агрессивно.

«Вас не любят, меня — да!» - язвительно ответила в комментариях подписчице, которая под фото с бала Венского Филармонического оркестра задалась вопросом об отношении к россиянам в Европе.

Оперная певица, помимо прочего, отметила, что «большую и лучшую жизнь» она прожила вовсе не на Кубани.

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