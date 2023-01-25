Муцениеце показала мокрую грудь, зазывно уложив ее в лифчик: тревожит кадром и манит

Агата Муцениеце в свои 33 года успела пережить много неприятных событий, которые могли бы ее сломить. За ее плечами тяжелый брак, жесткое расставание с актером Павлом Прилучным, а также хейт за откровенность во время бракоразводного процесса.

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Но это не сломило знаменитость. И кажется, напротив, Агата Муцениеце только расцвела и стала оптимистичнее. А про ее физическую форму и говорить не стоит – она выше всех похвал. В личном блоге артистка нередко показывает свои формы, впечатляя публику.

На сей раз народ был очарован снимком из Дубая, на котором Агата Муцениеце показала крупным планом свою мокрую грудь, заботливо уложенную в лифчик от купальника. Очень красиво, мужчины в восторге!