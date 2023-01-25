«Он все ломает: замысел, сценарий... Это очень здорово»: режиссер Войтинский – об актере Александре Петрове

25 января, в день рождения актера Александра Петрова, режиссер Александр Войтинский рассказал о необычных свойствах его характера и о том, насколько тяжело с ним работать. По словам Войтинского, звезда «Метода» и «Полицейского с Рублевки» - настоящий «вулкан эмоций». На вопрос о том, часто ли Петров импровизирует на площадке, режиссер признался – постоянно:

«Он только это и делает. Про сценарий можно сразу забыть: он начинает все ломать на ходу. Тут главное — увлечься вместе с ним этой работой и тогда будет замечательный результат. По крайней мере, у меня было именно так».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Впрочем, Войтинского это не отпугивает, потому что он считает: если актер по-настоящему харизматичен, то под него можно и сценарий переделать.