Михалкова раскрыла свои «бутончики» на публике: ее фото в нижнем белье свело с ума мужчин

Юлия Михалкова поразила публику свежей фотосессией, которую она разместила в своих социальных сетях. В кадре звезда «Уральских пельменей» запечатлена в шелковом белье из шелка, накинув на плечи халатик.

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Артистка поразила народ смелостью и великолепием своих форм. Особенно обрадовались таким фотографиям ее поклонники-мужчины, которые поблагодарили свою любимицу за виды и раскрытые «бутончики».

Что говорить, хороша Михалкова! К слову, звезде летом исполнится 40 лет и в это трудно поверить, глядя на ее хрупкую фигуру.