Жена Петросяна поставила на место своего подписчика

А еще Татьяна вступает в диалоги с подписчиками, не жалея времени на то, чтобы повышать уровень образованности пользователей Сети. Например, один из подписчиков задал ей вопрос, в котором прозвучало слово «окультуривание». Это вызвало негодование Брухуновой.

«Забудьте такие слова, как окультуривание, кушать, денежка, все это – безграмотно, сразу выдает ваш уровень культуры собеседнику», - приводит слова Татьяны издание Аrgumenti.ru.