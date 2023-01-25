Жена Петросяна поставила на место своего подписчика

Татьяна Брухунова – супруга знаменитого юмориста Евгения Петросяна – активно общается со своими подписчиками в соцсети. При этом она нередко выкладывает фото в нарядах, вызывающих спорные мнения, порой – негативные.
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А еще Татьяна вступает в диалоги с подписчиками, не жалея времени на то, чтобы повышать уровень образованности пользователей Сети. Например, один из подписчиков задал ей вопрос, в котором прозвучало слово «окультуривание». Это вызвало негодование Брухуновой.
«Забудьте такие слова, как окультуривание, кушать, денежка, все это – безграмотно, сразу выдает ваш уровень культуры собеседнику», - приводит слова Татьяны издание Аrgumenti.ru.