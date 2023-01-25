Модницы кинулись за обновкой! Названа самая модная одежда, которая неизменно стройнит

Представительницы прекрасного пола тщательно следят за новинками, дизайнеры предлагают большое разнообразие, благодаря которому каждая может создать идеальный образ. Даже корпулентные особы (дамы с особенностями фигуры. — Прим. ред.) с помощью нарядов утягивающего силуэта умело скрывают несовершенства. Стилист Юлия Зверева назвала самую модную одежду, которая неизменно стройнит. Эта вещь окупит вложенные средства. И это брючный костюм.
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Стилист дала понять, что современный брючный костюм обязательно должен быть приталенным или обтягивающим. При выборе цвета сразу отбрасывайте «модные» неоновые — оттенки должны быть благородными и подходить по цветотипу.
Идеальным выбором будут брюки палаццо. Они не только хорошо вытягивают силуэт, но и делают любую женщину моложе.
И главное — вертикальные детали, например, стрелки или лампасы на брюках. Такие элементы точно сделают фигуру визуально стройнее.
По материалам vnimanie.pro