«Назвали Олю — она кивнула»: умирающая Фриске хотела доверить заботу о единственном сыне Орловой

Жанна Фриске скончалась в 2015 году от рака. У нее была неоперабельная опухоль головного мозга. После курса терапии на какое-то время экс-солистке группы «Блестящие» стало лучше. Однако чуда не произошло! Жанна умерла, оставив единственного сына. Приглядывали за Платоном его бабушка и дедушка. Отец ныне покойной певицы поделился воспоминаниями о последних днях жизни своей дочери. Он считает, что Жанна хотела, чтобы о Платоше позаботилась его крестная мама. Ольга Орлова стала для нее не просто подругой, Фриске считала ее ангелом хранителем.

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