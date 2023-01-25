«Назвали Олю — она кивнула»: умирающая Фриске хотела доверить заботу о единственном сыне Орловой

Жанна Фриске скончалась в 2015 году от рака. У нее была неоперабельная опухоль головного мозга. После курса терапии на какое-то время экс-солистке группы «Блестящие» стало лучше. Однако чуда не произошло! Жанна умерла, оставив единственного сына. Приглядывали за Платоном его бабушка и дедушка. Отец ныне покойной певицы поделился воспоминаниями о последних днях жизни своей дочери. Он считает, что Жанна хотела, чтобы о Платоше позаботилась его крестная мама. Ольга Орлова стала для нее не просто подругой, Фриске считала ее ангелом хранителем.
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«Когда она уже плохо видела, ей задали вопрос: „С кем бы ты хотела оставить ребенка?“ Мы стояли возле ее кровати и по очереди перечисляли имена, потому что она уже не говорила почти… Сказали: „Кивни головой“. Назвали его (Дмитрия Шепелева. — Прим. ред.). Она — нет. Назвали свои имена — нет. Назвали Олю Орлову — она кивнула», — поделился отец Жанны.
Однако опекуном Платона стал его отец Дмитрий Шепелев. Мальчик живет с ним и его новой семьей. Шоумен воспитывает также младшего сына Тихона с возлюбленной-дизайнером Екатериной Тулуповой, у которой есть дочка Лада.
По материалам «СтарХит»