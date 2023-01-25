Никита Высоцкий объяснил, почему его не радуют подарки поклонников

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Люди дарят, например, свои поэтические произведения. Очень много художников, которые предлагают нам свои работы. Другое дело, что музей не может принимать все. Народная передача «Поле чудес» берет все: есть выставка того, что им подарили.

У нас не совсем так. Скажем, вчера один очень хороший человек предложил мне то, что он собирал сам и хранит у себя дома. Я сказал, мол, пусть все это остается у вашей семьи.

У нас все есть, музей активно комплектуется. На государственное хранение мы далеко не все можем брать. Вообще, конечно, люди дарят от души, и кое-что мы принимаем. В такие дни число людей, желающих подарить что-то музею увеличивается. Что-то принимаем, но не все». По материалам издания РИА ФАН.