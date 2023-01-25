Пэрис Хилтон впервые стала матерью

Мечта светской львицы Пэрис Хилтон сбылась. 2023 год она встретила в статусе мамы! Наконец-то она стала любящей женой и родителем, а не предметом для слухов и звездных скандалов.

У 41-летней знаменитости и ее мужа-бизнесмена Картера Реума появился сын. Правда, с помощью суррогатной матери.

«Я всегда мечтала стать матерью, и я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга, — делится эмоциями Пэрис с изданием People. - Мы так рады начать нашу семейную историю вместе, и наши сердца разрываются от любви к нашему малышу».

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25 января Хилтон опубликовала в социальной сети фотографию, на которой крошечная ручка сжимает ее палец с идеальным маникюром.