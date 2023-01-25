Пэрис Хилтон впервые стала матерью

Мечта светской львицы Пэрис Хилтон сбылась. 2023 год она встретила в статусе мамы! Наконец-то она стала любящей женой и родителем, а не предметом для слухов и звездных скандалов.
У 41-летней знаменитости и ее мужа-бизнесмена Картера Реума появился сын. Правда, с помощью суррогатной матери.
«Я всегда мечтала стать матерью, и я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга, — делится эмоциями Пэрис с изданием People. - Мы так рады начать нашу семейную историю вместе, и наши сердца разрываются от любви к нашему малышу».
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25 января Хилтон опубликовала в социальной сети фотографию, на которой крошечная ручка сжимает ее палец с идеальным маникюром.
Пэрис Хилтон теперь мама. Фото: соцсети
«Ты уже любим без всяких слов», - подписала снимок светская львица.
Напомним, личная жизнь Пэрис долгие годы являлась предметом скандалов и обсуждений. Она делала хайп на безуспешных поисках любви задолго до Ольги Бузовой. Кто ей только не делал предложение, но замуж богачка так и не вышла. Лишь в 2021 году ей удалось найти свое семейное счастье. Если, конечно, это все не очередной пиар-ход.