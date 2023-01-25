«Температура поднималась до 39»: на фоне болезни Романа Костомарова Евгения Медведева рассказала, как выходила на лед с плохим самочувствием

К слову, в этом сезоне Медведева пропила курс витаминов, поменяла питание и подобрала более теплую одежду. Благодаря подготовке Евгения защитила организм от болезней.

«Поэтому организм спокойно выдержал катание в минус 25. К сожалению, не у всех есть возможность так основательно готовиться. Поэтому у меня ко всем, кто нас сейчас читает, большая просьба: друзья, следите, пожалуйста, за своим здоровьем», – пожелала фигуристка в беседе с matchtv.ru.