«Температура поднималась до 39»: на фоне болезни Романа Костомарова Евгения Медведева рассказала, как выходила на лед с плохим самочувствием

Фигуристка Евгения Медведева переживает за коллегу Романа Костомарова, который оказался в больнице с пневмонией.
Евгения вспомнила, что в прошлом сама заболевала на катке. Фигуристка выходила выступать с высокой температурой.
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«Сильно сдал иммунитет, порой температура поднималась до 39. Но все равно приходилось выходить и кататься: зрители ждут. Тебя никто не заставляет, это внутренняя ответственность. У меня была главная роль, и я не могла подвести людей», – заявила Медведева.
К слову, в этом сезоне Медведева пропила курс витаминов, поменяла питание и подобрала более теплую одежду. Благодаря подготовке Евгения защитила организм от болезней.
«Поэтому организм спокойно выдержал катание в минус 25. К сожалению, не у всех есть возможность так основательно готовиться. Поэтому у меня ко всем, кто нас сейчас читает, большая просьба: друзья, следите, пожалуйста, за своим здоровьем», – пожелала фигуристка в беседе с matchtv.ru.