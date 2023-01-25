«Заблокировал несколько лет назад»: Алена Водонаева рассказала, за что на нее обиделся Егор Крид

Участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что находится в «черном списке» у Егора Крида.
Водонаева призналась, что не понимает обиду Крида.
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«Меня Егор Крид заблокировал несколько лет назад. Он обиделся на меня. Через год меня заблокировала Вера Брежнева. А потом она меня разблокировала», – рассказала Алена в YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром».
Водонаева отметила, что «очень скромно» покритиковала артиста за участие в шоу «Холостяк». Однако это стало поводом для блокировки Алены в социальных сетях.
Напомним, ранее Алена Водонаева рассказала о стоимости операции по увеличению груди. Знаменитость призналась, что отдала больше, чем другие девушки за ту же процедуру.