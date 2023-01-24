«Если я умру...»: Валерия поделилась сокровенным воспоминанием, как почти лишилась мужа

Валерия и Иосиф Пригожин

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: соцсети 

Певица состоит в браке с продюсером Иосифом Пригожиным почти 20 лет.

Исполнительница Валерия рассказала, как могла остаться без третьего мужа. 

Артистка разоткровенничалась и поделилась историей болезни мужа, котора могла привести знаменитость к летальному исходу.

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«Он мне говорит: «Ты знаешь, если я умру, ты замуж официально не выходи – обманут, обдерут как липку»», – поделилась моментами с эфира на канале НТВ телеведущая Лера Кудрявцева специально для Тeleprogramma.pro.

Когда продюсер Иосиф Пригожин заболел, он в первую очередь подумал о любимой жене. И это расторгало Валерию.

Напомним, ранее сын Валерии устроил необычный сюрприз для своей жены на день ее рождения.

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