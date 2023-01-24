Нюша в тугих лосинах показала аппетитную фигуру во всей красе: интимную зону не прикрыла

Нюша уже давно стала популярной исполнительницей. Она выпустила множество хитов и долгое годы ездила с гастролями. Однако в последнее время певица редко дает концерты. Она предпочла разгрузить график, так как растит двоих детей. Примечательно, что звезда недавно стала чаще выходить в свет. Она носит смелые платья.
Теперь Нюша регулярно занимается спортом. Порой она хвастает шпагатом. Певица после вторых родов долго пытается похудеть. Однако 24 января она облачилась в лосины и кроп-топ. Артистка подчеркнула изящные формы. Она не стала прятать декольте, а также не прикрыла зону бикини. Звезда покрасовалась перед камерой.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Нюша. «Ой, как все туго», «А грудь выглядит особо привлекательно», «Зона бикини опасна в таких лосинах», «Все обомлели», «Такая конфета», «Лосины так идеально сидят», «Вот это мамасита», — стали писать подписчики.