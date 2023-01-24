Нюша в тугих лосинах показала аппетитную фигуру во всей красе: интимную зону не прикрыла

Теперь Нюша регулярно занимается спортом. Порой она хвастает шпагатом. Певица после вторых родов долго пытается похудеть. Однако 24 января она облачилась в лосины и кроп-топ. Артистка подчеркнула изящные формы. Она не стала прятать декольте, а также не прикрыла зону бикини. Звезда покрасовалась перед камерой.

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