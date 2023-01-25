Отдала миллион рублей: Водонаева призналась в дорогостоящей операции - результат впечатлил

Скандальная теледива Алена Водонаева не так часто балует своих подписчиков подробностями личной жизни. Поклонники ведущей мало что знают о том, как она поддерживает свою красоту. Однако недавно она все-таки решила приоткрыть завесу тайны.
Красотка побывала гостьей YouTube-шоу Басты «Вопрос Ребром». Фанаты теледивы в основном пытались раскрыть артистку с более интимной стороны.
Один из вопросов на проекте был задан по поводу пластической хирургии. Зрительница спросила Алену, какую самую дорогую операцию бывшая участница «Дома-2» делала себе. Водонаева скрывать и отмалчиваться не стала. Она сразу призналась, что всего один раз ложилась под нож ради изменения груди.
«У меня была одна пластическая операция - на грудь. Я отдала миллион рублей, потому что операция была сложная, не просто, как обычные девушки делают», - разоткровенничалась журналистка.
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Дива призналась, что у нее была довольно большая грудь, которую нужно было уменьшить на два размера. Результатом пластики она оказалась вполне довольна. Опытные специалисты изменили и форму груди, сделаем ее еще более красивой. По словам Алены, на сложную операцию она решилась после рождения сына Богдана в 2010 году.