«Я тебя очень люблю»: Стеша Маликова предстала на редком фото с подросшим братом

Дочь известного музыканта Дмитрия Маликова, Стефания, поделилась в микроблоге редким фото с подросшим братом.
Сделала Стеша это в честь прекрасного события — маленького юбилея Марка. Двадцать четвертого января мальчику исполнилось пять лет.
Под снимком Стеша Маликова пересказала небольшой диалог, случившийся у нее с Марком, и призналась ему в любви.
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«Вчера лежим с Маркушей на полу, и я говорю: «Что видишь наверху?» Он удивляется, смотрит на меня: «Стеша, но тут же только белый потолок». А я аргументирую, что на этом белом потолке можно увидеть то, что ты сам захочешь, — голубые, розовые, желтые, в форме дракона, скрипичного ключа, слона, облака. Логика может привести из пункта А в пункт Б, но воображение приведет тебя куда угодно. Когда-нибудь ты посмотришь на тот самый белый потолок и увидишь салатовое облако в виде солнца, расскажешь маме, папе, мне. Тогда ты точно будешь на правильном пути. Этот мир многогранен, желаю тебе, чтобы ты видел его во всех волшебных красках! С днем рождения! Я тебя очень люблю», — написала Стеша Маликова.
Напомним, разница в возрасте с братом у Стеши Маликовой составляет восемнадцать лет. В феврале Стефании исполнится 23 года.
Стеша Маликова с младшим братом Марком. Фото: соцсети