«Я тебя очень люблю»: Стеша Маликова предстала на редком фото с подросшим братом

«Вчера лежим с Маркушей на полу, и я говорю: «Что видишь наверху?» Он удивляется, смотрит на меня: «Стеша, но тут же только белый потолок». А я аргументирую, что на этом белом потолке можно увидеть то, что ты сам захочешь, — голубые, розовые, желтые, в форме дракона, скрипичного ключа, слона, облака. Логика может привести из пункта А в пункт Б, но воображение приведет тебя куда угодно. Когда-нибудь ты посмотришь на тот самый белый потолок и увидишь салатовое облако в виде солнца, расскажешь маме, папе, мне. Тогда ты точно будешь на правильном пути. Этот мир многогранен, желаю тебе, чтобы ты видел его во всех волшебных красках! С днем рождения! Я тебя очень люблю», — написала Стеша Маликова.