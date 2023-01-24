«Ведем переговоры»: оскандалившемуся Дмитрию Назарову срочно ищут замену

Создатели нового фильма по роману Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» были вынуждены отказаться от услуг оскандалившегося артиста Дмитрия Назарова. В картине он должен был играть Кису Воробьянинова, его партнером был Дмитрий Нагиев, исполнивший роль Остапа Бендера.

Работу над фильмом съемочная группа начала в 2019 году, но из-за сложностей, вызванных пандемией, она была приостановлена. Теперь же режиссер Петр Зеленов занялся поисками актера, который заменит Дмитрия Назарова.