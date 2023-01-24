«Ведем переговоры»: оскандалившемуся Дмитрию Назарову срочно ищут замену

Создатели нового фильма по роману Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» были вынуждены отказаться от услуг оскандалившегося артиста Дмитрия Назарова. В картине он должен был играть Кису Воробьянинова, его партнером был Дмитрий Нагиев, исполнивший роль Остапа Бендера.
Работу над фильмом съемочная группа начала в 2019 году, но из-за сложностей, вызванных пандемией, она была приостановлена. Теперь же режиссер Петр Зеленов занялся поисками актера, который заменит Дмитрия Назарова.
«Фильм еще предстоит доснимать, готовы буквально несколько сцен, в том числе с участием Нагиева и Назарова. На мой взгляд, Дмитрий Нагиев очень подходит на роль Остапа Бендера. И я уверен, что это может быть его лучшая роль. Да и Назаров, надо признать, был гармоничен в роли Воробьянинова. И даже его природная человеческая злость была очень кстати, потому что у меня совсем другое прочтение этой истории — это не Гайдай и не Захаров», — рассказал Петр Зеленов.
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Петр Зеленов рассказал, что уже практически подобрал новую кандидатуру на роль Кисы Воробьянинова, но пока не готов озвучить фамилию артиста, который заменит Дмитрия Назарова.
«Пока не буду говорить, мы ведем переговоры», — добавил режиссер Петр Зеленов.
По материалам kp.ru.