«Строю козни против Вани и ко»: Яна Поплавская набросилась на Ивана Урганта после наездов

Телеведущий и шоумен Иван Ургант накануне в интервью одному из изданий задел актрису Яну Поплавскую, которая позволяла себе высказываться о его возвращение на ТВ в нелестном ключе.
Говоря о программе Первого канала «Вечерний Ургант», Иван Ургант заявил, что новости о возвращении шоу в эфир можно будет узнать из телеграм-канала Яны Поплавской.
Блондинка не оставила без внимания этот выпад шоумена и отреагировала на него в довольно язвительной форме, написав новый пост в телеграм-канале.
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«Ургант со своим «узким» дружком теперь все делают с оглядкой на меня. Наверное, ненавидят страшно. Считают, что ночами не сплю, а строю козни против Вани и ко. Раньше Ургант читал про себя в большой прессе, а теперь читает в моем маленьком телеграм-канале», — высказалась Яна Поплавская.