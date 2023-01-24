«Строю козни против Вани и ко»: Яна Поплавская набросилась на Ивана Урганта после наездов

Телеведущий и шоумен Иван Ургант накануне в интервью одному из изданий задел актрису Яну Поплавскую, которая позволяла себе высказываться о его возвращение на ТВ в нелестном ключе.

Говоря о программе Первого канала «Вечерний Ургант», Иван Ургант заявил, что новости о возвращении шоу в эфир можно будет узнать из телеграм-канала Яны Поплавской.

Блондинка не оставила без внимания этот выпад шоумена и отреагировала на него в довольно язвительной форме, написав новый пост в телеграм-канале.

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