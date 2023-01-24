Идеальная фигура «восьмерка»: постройневшая Ани Лорак в модных брюках свела с ума поклонников

Ани Лорак является известной исполнительницей. Она уже давно строит карьеру и успела завоевать целую армию поклонников. Однако в прошлом году на время артистка пропала из поля зрения поклонников. Она путешествовать с дочкой. Однако в декабре звезда выступала в России, а потом стала делится кадрами с прогулок по Москве.
На этот раз Лорак удивила своих фанатов. Она выложила видео, на котором устроила мини-концерт. Певица покрасовалась в лонгсливе с декольте и модных брюках с высокой посадкой. Она подчеркнула свою талию. Артистка козырнула фигурой «восьмеркой» и «ложбинкой греха». Она спела несколько песен под аккомпанемент.
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«Я счастлива подарить вам этот акустический мини-концерт. От души к душе… Буду рада, если ваше сердце откликнется помочь людям, которые нуждаются в поддержке прямо сейчас», — написала звезда.
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие заметили, что певица постройнела.
«Каролина, мы так скучали по вам. Вы невероятная!», «Это было так чувственно», «Какая у вас талия», «Очень похудели», — стали писать подписчики.