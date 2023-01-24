Идеальная фигура «восьмерка»: постройневшая Ани Лорак в модных брюках свела с ума поклонников

На этот раз Лорак удивила своих фанатов. Она выложила видео, на котором устроила мини-концерт. Певица покрасовалась в лонгсливе с декольте и модных брюках с высокой посадкой. Она подчеркнула свою талию. Артистка козырнула фигурой «восьмеркой» и «ложбинкой греха». Она спела несколько песен под аккомпанемент.

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