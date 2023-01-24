Появились новые подробности в деле о пентхаусе Филиппа Киркорова на Арбате

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Не так давно стало известно о проблемах поп-короля Филиппа Киркорова с московской недвижимостью. Речь, в частности, шла о двухэтажном пентхаусе на Арбате, которым владеет Филипп Киркоров.
Артисту начислили слишком большой налог за недвижимость, и теперь он в суде пытается доказать, что должен платить за пентхаус меньше. Интересы Филиппа Киркорова в суде представляет звездный адвокат Александр Добровинский.
Сегодня, 24 января, в суде состоялась так называемая беседа, на которой стороной Филиппа Киркорова была представлена экспертиза. Суд теперь должен определиться, основывать свои дальнейшие решения по этому документу или заказать свою экспертизу.
«Однако на время рассмотрения спора судом налоговая не имеет права начислять проценты на те налоги, которые инспекция хотела бы получить с Киркорова за недоимку. Так прозвучало в суде. Чем, кстати, сторона Киркорова полностью удовлетворена. Дата следующего заседания будет зависеть от суда и пока она не озвучена. Если речь будет идти о новой экспертизе, то это один вариант. Сколько это займет времени, пока трудно сказать. Если же суд примет нашу экспертизу, то соответствующее постановление появится в ближайшее время, и мы придем на заседание, на котором уже будет вынесено соответствующее решение. По всей видимости, в течение месяца», — прокомментировал адвокат Александр Добровинский.