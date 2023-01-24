Появились новые подробности в деле о пентхаусе Филиппа Киркорова на Арбате

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Не так давно стало известно о проблемах поп-короля Филиппа Киркорова с московской недвижимостью. Речь, в частности, шла о двухэтажном пентхаусе на Арбате, которым владеет Филипп Киркоров.

Артисту начислили слишком большой налог за недвижимость, и теперь он в суде пытается доказать, что должен платить за пентхаус меньше. Интересы Филиппа Киркорова в суде представляет звездный адвокат Александр Добровинский.

Сегодня, 24 января, в суде состоялась так называемая беседа, на которой стороной Филиппа Киркорова была представлена экспертиза. Суд теперь должен определиться, основывать свои дальнейшие решения по этому документу или заказать свою экспертизу.