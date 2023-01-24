«То, что сделал Дмитрий Назаров, — большой удар»: известный режиссер высказался об уволенной из МХТ звезде «Кухни»

Режиссер Петр Зеленов, который снимает ремейк фильма «Двенадцать стульев» по роману Ильфа и Петрова, был вынужден снять с роли Кисы Воробьянинова оскандалившегося актера Дмитрия Назарова.
Петр Зеленов признался, что этого потребовали инвесторы. При этом режиссер дал понять, что разделяет их позицию. Для него поступок Назарова стал неприятным открытием и настоящим ударом.
«Я не хочу упираться в какое-то личностное отношение, но я патриот своей страны и, конечно, от всего случившегося не в восторге. Я вам искренне скажу: я пророссийский человек, я за президента. И для меня то, что сделал Дмитрий Назаров, — большой удар. К сожалению. А может, и к счастью — как знать...» — высказался Петр Зеленов.
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Напомним, актер, шеф из сериала «Кухня» Дмитрий Назаров, был уволен из МХТ имени Чехова, а потом и лишился роли Кисы Воробьянинова в фильме «Двенадцать стульев» из-за своих резких заявлений по поводу происходящего в мире.
По материалам kp.ru.