«То, что сделал Дмитрий Назаров, — большой удар»: известный режиссер высказался об уволенной из МХТ звезде «Кухни»

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Напомним, актер, шеф из сериала «Кухня» Дмитрий Назаров, был уволен из МХТ имени Чехова, а потом и лишился роли Кисы Воробьянинова в фильме «Двенадцать стульев» из-за своих резких заявлений по поводу происходящего в мире.

По материалам kp.ru.