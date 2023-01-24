Собчак заподозрили в продаже дома на Рублевке, но она язвит как про гражданство

Так называемая журналистка Ксения Собчак, возможно, снова темнит. Бывший депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что светская львица скоро может сбежать из России и вроде как продает свой дом на Рублевке за 400 миллионов рублей.

Бывшая ведущая «Дома-2», как всегда, язвит. В такой же манере, как и про гражданство Израиля, она заявила, что ничего подобного не планирует.

«Дом я не продаю, ни сама, ни через риэлторов», — сообщила блондинка своим подписчикам.

С тем же умным видом Собчак врала полгода про гражданство Израиля. Также сейчас в тюрьме сидят ее бывшие коллеги, к делу которых Ксения может иметь отношение. Но светская дама продолжает радоваться жизни и ни в чем себе не отказывает.

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