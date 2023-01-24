Уволенный из МХТ Дмитрий Назаров лишился роли в новой экранизации романа «Двенадцать стульев»

Оскандалившийся Дмитрий Назаров из-за своих резких высказываний потерял работу не только в театре, но и в кино.
Стало известно, что актера сняли с роли в новой картине по роману Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Дмитрий Назаров должен был играть роль Кисы Воробьянинова, а его партнером по фильму мог бы стать Дмитрий Нагиев. Ему досталась главная роль — Остапа Бендера.
«Проект сейчас на паузе, у нас встал вопрос с заменой артиста. Дмитрий Назаров в фильме не останется: никто не хочет рисковать, — поделился режиссер фильма Петр Зеленов. — Я не хочу упираться в какое-то личностное отношение, но я патриот своей страны и, конечно, от всего случившегося не в восторге».
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Режиссер добавил, что Дмитрий Назаров был оповещен об этом решении, как только оно было принято.
«Все инвесторы, которые сейчас смотрят в нашу сторону, первым делом выдвинули требование убрать Назарова из проекта. Это было обязательно», — подчеркнул Петр Зеленов.
По материалам kp.ru.