Уволенный из МХТ Дмитрий Назаров лишился роли в новой экранизации романа «Двенадцать стульев»

Оскандалившийся Дмитрий Назаров из-за своих резких высказываний потерял работу не только в театре, но и в кино.

Стало известно, что актера сняли с роли в новой картине по роману Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Дмитрий Назаров должен был играть роль Кисы Воробьянинова, а его партнером по фильму мог бы стать Дмитрий Нагиев. Ему досталась главная роль — Остапа Бендера.