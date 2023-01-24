«Саффроша в восторге»: Нюша засняла, как сын в шортах и белых носочках играет с необычной игрушкой вместе сестрой

Нюша недавно объявила, что готовит новую песню. Она решила спеть дуэтом. Поклонники обрадовались таким новостями, так как артистка брала паузу в карьере, когда узнала о второй беременности. Теперь у певицы растет не только дочка Серафима-Симба, но и сын Саффрон. Крохе недавно исполнился один год.
На этот раз Нюша успевает не только посещать светские мероприятия. Она старается проводить время с детьми. На этот раз певица засняла детей, которые вместе играли. Саффрон сидел на полу в шортиках, поло и белых носках. Он вместе с сестрой с любопытством смотрел на необычную чашу.
«Саффрон в восторге от поющих чаш», — призналась звезда.
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Примечательно, что малыши певицы растут со светлыми волосами. Однако поклонники считают, что дочка похожа на маму, а вот сын — копия папы.
«Ой, как мило», «Чудесные малыши», «Как Саффрон похож на папу», «Это волшебно, что они так ладят», «Какой стильный пацан», — стали писать подписчики.