«Саффроша в восторге»: Нюша засняла, как сын в шортах и белых носочках играет с необычной игрушкой вместе сестрой

На этот раз Нюша успевает не только посещать светские мероприятия. Она старается проводить время с детьми. На этот раз певица засняла детей, которые вместе играли. Саффрон сидел на полу в шортиках, поло и белых носках. Он вместе с сестрой с любопытством смотрел на необычную чашу.

«Саффрон в восторге от поющих чаш», — призналась звезда.

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