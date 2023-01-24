«Ваши молитвы привели меня домой»: Никита Михалков сообщил, что его выписали из больницы

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Напомним, 77-летний режиссер Никита Михалков некоторое время находился на лечении в клинике. О его состоянии приходила противоречивая информация, пока сам Никита Сергеевич не вышел на связь и не предупредил, что намерен всех держать в курсе с помощью телеграм-канала.