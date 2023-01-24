«Ваши молитвы привели меня домой»: Никита Михалков сообщил, что его выписали из больницы

Режиссер Никита Михалков поделился прекрасной новостью с читателями своего телеграм-канала. Его здоровье практически в полном порядке. Врачи разрешили своему 77-летнему пациенту отправиться домой и восстанавливаться далее там.
«Дорогие мои друзья — это не фигура речи: именно «дорогие» и именно «друзья»! Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой. Конечно, еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но, раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны. Еще раз повторю: именно в такие моменты ты понимаешь, чем отличается популярность от настоящей любви… Мы уже приступили к подготовке первого в этом году выпуска нашего «Бесогона», который, надеюсь, бог даст, вы скоро увидите. Искренне ваш, Никита Михалков», — написал Никита Михалков в телеграм-канале.
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Напомним, 77-летний режиссер Никита Михалков некоторое время находился на лечении в клинике. О его состоянии приходила противоречивая информация, пока сам Никита Сергеевич не вышел на связь и не предупредил, что намерен всех держать в курсе с помощью телеграм-канала.