Владимир Пресняков, Григорий Лепс и другие лауреаты «Золотого граммофона» выступят в Санкт-Петербурге

Выступление лауреатов премии «Золотой граммофон» пройдет 5 февраля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Зрителей ждет грандиозный концерт, в котором примут участие Григорий Лепс, Валерия, Владимир Пресняков, Елена Север, Люся Чеботина, «Земляне».

Кроме того, на сцену выйдут Юлианна Караулова, Artik & Asti, Ирина Дубцова, Ваня Дмитриенко и многие другие популярные артисты. Ведущими концерта станут Николай Басков и Елена Север.

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Церемония награждения «Золотой граммофон» уже состоялась в Москве 10 декабря, а теперь такой же праздник хорошей музыки ждет жителей и гостей Петербурга, сообщает «Русское радио».