«Надо фильтровать базар»: вернувшаяся в Узбекистан Наргиз Закирова раскаялась за страшные слова о родине

Певица Наргиз Закирова, не так давно со скандалом покинувшая Россию, вернулась на родину, в Узбекистан. Оттуда вокалистка эмигрировала более тридцати лет назад в США. Во время пребывания за океаном Наргиз Закирова позволяла себе хлесткие высказывания о стране, в которой родилась. Этого ей не могут простить до сих пор.

После шквала критики, обрушившегося на нее в Узбекистане, Наргиз Закирова признала свою неправоту и публично раскаялась.

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