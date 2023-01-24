«Надо фильтровать базар»: вернувшаяся в Узбекистан Наргиз Закирова раскаялась за страшные слова о родине

Певица Наргиз Закирова, не так давно со скандалом покинувшая Россию, вернулась на родину, в Узбекистан. Оттуда вокалистка эмигрировала более тридцати лет назад в США. Во время пребывания за океаном Наргиз Закирова позволяла себе хлесткие высказывания о стране, в которой родилась. Этого ей не могут простить до сих пор.
После шквала критики, обрушившегося на нее в Узбекистане, Наргиз Закирова признала свою неправоту и публично раскаялась.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Я сказала страшные вещи. Но каждому человеку свойственно ошибаться… Когда ты в гневе, у тебя вырывается. Потом по происшествию времени понимаешь, что, как говорит молодежь, надо фильтровать базар. Я это, конечно, никогда не забуду. Потому что на меня обрушился шквал негатива из Узбекистана. Мне писали проклятия и, наверное, были правы», — сказала Наргиз Закирова.
По материалам YouTube-шоу Milliy TV.