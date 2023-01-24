Внучка покойной Елизаветы II, принцесса Евгения, во второй раз станет мамой

Внучка покойной королевы Великобритании Елизаветы II, принцесса Евгения, вновь беременна. О том, что она ждет второго ребенка, принцесса Евгения сообщила в микроблоге.

Наследница британского семейства поделилась снимком, на котором запечатлена с округлившимся животом. Маму обнимает старший сын Август. Принцесса Евгения сообщила, что второй ребенок появится на свет летом этого года.