Внучка покойной Елизаветы II, принцесса Евгения, во второй раз станет мамой

Внучка покойной королевы Великобритании Елизаветы II, принцесса Евгения, вновь беременна. О том, что она ждет второго ребенка, принцесса Евгения сообщила в микроблоге.
Наследница британского семейства поделилась снимком, на котором запечатлена с округлившимся животом. Маму обнимает старший сын Август. Принцесса Евгения сообщила, что второй ребенок появится на свет летом этого года.
«Мы так рады сообщить, что этим летом в нашей семье появится новое пополнение», — поделилась принцесса Евгения.
Беременная принцесса Евгения с сыном Августом. Фото: соцсети
Напомним, принцесса Евгения вышла замуж за своего избранника Джека Бруксбэнка в 2018 году, а в 2021-м на свет появился первенец пары — сын Август. Мальчик стал девятым правнуком королевы Елизаветы II.