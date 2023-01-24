«Морально правильная картина мира»: беременная дочь певицы Славы оправдалась за свадьбу «по залету»

Недавно вышедшая замуж старшая дочь известной певицы Славы — Саша Морозова — решила оправдаться перед подписчиками. Красотку буквально заклевали из-за того, что она отправилась в ЗАГС, находясь на внушительном сроке беременности. Саша Морозова объяснила, что ранее она и ее возлюбленный не оформляли отношения официально, поскольку считали, что штамп в паспорте им не нужен.

И только когда Саша забеременела, она поняла, что брак важен прежде всего для ее будущего ребенка. В итоге получилось так, что свадьба случилась «по залету». Хотя, на самом деле, исключительно по любви.

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