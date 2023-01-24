«Морально правильная картина мира»: беременная дочь певицы Славы оправдалась за свадьбу «по залету»

Певица Слава и ее дочь Саша Морозова

Певица Слава и ее дочь Саша Морозова. Фото: Global Look Press

24-летняя Саша Морозова объяснила, почему отправилась в ЗАГС, узнав, что ждет малыша.

Недавно вышедшая замуж старшая дочь известной певицы Славы — Саша Морозова — решила оправдаться перед подписчиками. Красотку буквально заклевали из-за того, что она отправилась в ЗАГС, находясь на внушительном сроке беременности. Саша Морозова объяснила, что ранее она и ее возлюбленный не оформляли отношения официально, поскольку считали, что штамп в паспорте им не нужен.

И только когда Саша забеременела, она поняла, что брак важен прежде всего для ее будущего ребенка. В итоге получилось так, что свадьба случилась «по залету». Хотя, на самом деле, исключительно по любви.

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«Я бы хотела, чтобы мой ребенок вырос в семье, где мама замужем за папой, чтобы у него с детства закладывались ценности. Тут мы поняли, что даже если для вас брак не имеет значения — сделайте это ради своих детей, чтобы они росли в морально правильной картине мира. Это сильно может повлиять на взросление нашего ребенка, его мировоззрение о семье», — написала Саша Морозова в микроблоге.

Напомним, 24-летняя дочь певицы Славы, Саша Морозова, вышла замуж за своего избранника 25 ноября 2022 года. Совсем скоро она впервые станет мамой.

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