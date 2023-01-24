Обмотанная американским флагом на голое тело и с топором: Водонаева вспомнила свое пьяное 18-летие

В новом интервью модель и телезвезду Алену Водонаеву попросили рассказать ее самую безумную историю 18-летнего возраста. Журналистка, которой сегодня 40 лет, отметила, что недавно встретилась со своим другом «из прошлой жизни», который знает ее еще со времен Тюмени. И вот он поведал один эпизод, который даже сама Алена не помнит.

«Он рассказывал, как мы отмечали мое 18-летие. Я не пью алкоголь даже на Новый год — это просто мне не заходит. Но тогда, в 18 лет, когда, по закону Российской Федерации, можно выпить, мы выпили. Я ничего не помню, но друг рассказывал, как он знатно *** (удивился. — Прим. авт.), потому как я, обмотанная на голое тело американским флагом, срубила дерево топором на даче. Пьяная…» — со смехом поделилась Водонаева в YouTube-шоу «Вопрос ребром».

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Звезда отметила, что эта история была в ее биографии, несмотря на то что она ее не помнит. Остальные безумные истории с участием Алены Водонаевой публике известны, добавила модель.