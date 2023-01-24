Билеты не раскупают? В ход пошла обнаженка: 57-летняя Рената Литвинова зазывает публику на спектакль в Париже, представ без белья

Актриса Рената Литвинова, которая почти год назад покинула Россию, готовится удивить искушенную парижскую публику.

Рената Литвинова в ближайшее время выйдет на сцену одного из театров столицы Франции. Зрителей на спектакль Рената Литвинова приглашает весьма нетривиальным способом. Вероятно, чтобы привлечь внимание к своей персоне, 57-летняя Рената Литвинова решила обнажиться.

Анонс спектакля в микроблоге Рената Литвинова сопроводила своим откровенным снимком, на котором предстала без нижнего белья. Запечатлена Рената Литвинова по пояс, так что видно только обнаженную спину актрисы.

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