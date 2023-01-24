Стало известно, что случилось с Садальским

Близкий знакомый Станислава Садальского, госпитализированного накануне, утверждает, что с артистом все нормально: кровотечение купировали, критических патологий не выявили.

«Я пытался дозвониться до отделения, но информации не дают, все нормально с ним, говорят», — признался источник.

Некоторые пользователи Сети комментируют состояние актера с долей злорадства: мол, это карма за негативные высказывания Садальского в адрес других артистов. Его знакомый считает, что склонность актера к злословию здесь ни при чем.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Станислав Юрьевич не верит в карму, просто перебрал с дозировкой лекарств, из-за чего у него сильно понизилось давление, а температура в порядке. Он намеревается завтра выписаться, сильно рвется на спектакль в Мурманске.

Я сразу попросил дежурную создать Садальскому максимально комфортные условия, положить его в платную палату. Самому Садальскому в больнице посоветовали амбулаторное лечение, а актер попросил остаться в больнице для того, чтобы его раз и навсегда вылечили и он смог улететь», — сказал он в интервью изданию МК.