Кривой нос, рыхлое лицо, под губой прыщ: как Марго Овсянникова выглядит без макияжа и фильтров — честное фото из телеграм-канала

Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова размещает на своей странице в соцсети исключительно эстетичные снимки. В кадре она всегда выглядит неотразимой красоткой с тонкими чертами лица, нежной кожей, аккуратным точеным носиком.

Видимо, окончательно уверившись в собственной привлекательности, Марго Овсянникова решила показать, как выглядит без фильтров и макияжа. Она записала видеообращение в телеграм-канале. В этой сети, как известно, отсутствуют всякого рода ухищрения, помогающие обманывать публику.

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