Кривой нос, рыхлое лицо, под губой прыщ: как Марго Овсянникова выглядит без макияжа и фильтров — честное фото из телеграм-канала

Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова размещает на своей странице в соцсети исключительно эстетичные снимки. В кадре она всегда выглядит неотразимой красоткой с тонкими чертами лица, нежной кожей, аккуратным точеным носиком.
Видимо, окончательно уверившись в собственной привлекательности, Марго Овсянникова решила показать, как выглядит без фильтров и макияжа. Она записала видеообращение в телеграм-канале. В этой сети, как известно, отсутствуют всякого рода ухищрения, помогающие обманывать публику.
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Так что в кадре видны абсолютно все недочеты и нюансы внешности Марго Овсянниковой. Не такая уж она и идеальная, а вполне себе обычная девушка.
У Марго Овсянниковой четко выражена носогубная впадина. Носик не точеный, а скорее с горбинкой и к тому же кривоват, смещен на бок. Кожа тоже далека от идеального состояния. Покрыта папулками, а под губой явно виден красный прыщик. Словом, реальная Марго Овсянникова далека от той красотки, которую привыкли видеть ее подписчики.
Марго Овсянникова без фильтров и макияжа. Фото: скрин соцсети