«Если бы считал себя виновным, на свободу не просился»: уставшему сидеть в колонии Ефремову устроили разнос

Известный блогер Лена Миро реагирует на все события с участием известных людей. На этот раз ее зацепило и возмутило поведение осужденного за смертельное ДТП артиста Михаила Ефремова. Накануне стало известно, что актер подал прошение заменить ему пребывание в колонии на принудительные работы.

Лена Миро считает этот жест знаком того, что Михаил Ефремов неадекватно оценивает совершенное им преступление. В своем «Живом Журнале» она написала все, что думает по этому поводу.

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