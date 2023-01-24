«Если бы считал себя виновным, на свободу не просился»: уставшему сидеть в колонии Ефремову устроили разнос

Известный блогер Лена Миро реагирует на все события с участием известных людей. На этот раз ее зацепило и возмутило поведение осужденного за смертельное ДТП артиста Михаила Ефремова. Накануне стало известно, что актер подал прошение заменить ему пребывание в колонии на принудительные работы.
Лена Миро считает этот жест знаком того, что Михаил Ефремов неадекватно оценивает совершенное им преступление. В своем «Живом Журнале» она написала все, что думает по этому поводу.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Какой вывод тут можно сделать? На мой взгляд, только один: если бы Мишка считал себя виновным, то на свободу бы он не просился. Я откровенно скажу, ладно? Если бы я точно знала, что Ефремов все осознал, то первая бы сказала: отпустите его. Но у меня нет этой уверенности, а скорее, даже наоборот — мне кажется, что ничего Мишка не понял. Ефремов, ты правда считаешь, что те два года, которые ты пробыл в колонии, и есть достаточное наказание за то, что ты сделал? Миш, ты действительно так думаешь? Видимо, да — раз просит его отпустить на принудительные работы», — высказалась Лена Миро.
Напомним, за страшное ДТП, в котором погиб человек, суд приговорил Михаила Ефремова к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии. Два с половиной года из них прошли.