«В волшебном месте»: Саша Гозиас из «Дома-2» сыграла свадьбу на Бали и показала мужа

Бывшая участница «Дома-2» Саша Гозиас после ухода с проекта сумела устроить личную жизнь. Она стала женой бизнесмена из Москвы, переехала из Калининграда в столицу, родила сына.
Но вот сыграть свадьбу Саша Гозиас смогла только сейчас, устроив красивую церемонию на Бали. Сказочными по красоте кадрами Саша Гозиас поделилась в микроблоге.
«Наша свадьба. Такой мы ее себе представляли, в волшебном месте на острове Сумба», - написала Саша Гозиас.
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На фото, которым поделилась Саша Гозиас, она показала и своего мужа. Сделала Саша это впервые, супруг запечатлен спиной. Раскрывать его лицо Гозиас пока не готова.
Саша Гозиас показала мужа. Фото: соцсети
«Мы продумывали вдвоем каждую деталь, и я не могла дождаться церемонии. Это действительно было волшебно! Только мы вдвоем. Спасибо мужу за все организационные моменты и за поддержку меня. Я не могла собраться. То плакала, то не могла даже на камеру смотреть от переизбытка чувств. Я плохо знаю английский, прическа развалилась, кожа сгорела. Но мой любимый мужчина также переживал со мной все эмоции, но при этом направлял меня и поддерживал на протяжении всей свадьбы. Поэтому чувствовала себя счастливой как никогда!» - поделилась эмоциями Саша Гозиас.
Саша Гозиас и ее муж на Бали. Фото: соцсети