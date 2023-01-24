«В волшебном месте»: Саша Гозиас из «Дома-2» сыграла свадьбу на Бали и показала мужа

Бывшая участница «Дома-2» Саша Гозиас после ухода с проекта сумела устроить личную жизнь. Она стала женой бизнесмена из Москвы, переехала из Калининграда в столицу, родила сына.

Но вот сыграть свадьбу Саша Гозиас смогла только сейчас, устроив красивую церемонию на Бали. Сказочными по красоте кадрами Саша Гозиас поделилась в микроблоге.